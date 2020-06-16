Общество

Нева СпортНева СпортЖена Семака ответила, верит ли Путину

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос подписчика о доверии президенту РФ Владимиру Путину.
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Жена Семака ответила, верит ли Путину

Нева Спорт04:00

Жена Семака: верить ли Путину? Только после того, как нас познакомят с первой леди

Чемпионат03:52

Жена Семака готова верить Путину только после знакомства с первой леди

ProstoProSport01:22

«Верить Путину? Только после того, как нас познакомят с первой леди». Жена Семака — о президенте РФ и голосовании

Sport24.ruвчера в 22:53
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Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

REGNUM 04:58
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Авто

Компания Changan начала собирать автомобили в Республике Беларусь

На заводе «Юнисон» в Республике Беларусь стартовало производство автомобилей Changan.
Abiznews 06:24
Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы.
Известия 05:38
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Происшествия

Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос

Родственники уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, вызваны на допрос.
Известия вчера в 15:22
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

РИА Новости 05:36
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
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Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
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Здоровье

85 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Коми

В Коми лабораторно подтверждено 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Комиинформ 03:34
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Глава комитета отметил, что санкции со стороны США против "Северного потока - 2" давно вышли за рамки чисто экономического вопроса, и теперь напрямую затрагивают немецкий суверенитет.
Российская газета 06:00
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Происшествия

В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
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Футбол

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Уотфорда»

«Осасуна» может выкупить Эступиньяна у «Уотфорда», но если красные откажутся от этой опции, 22-летнего футболиста попытаются заполучить «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».
Чемпионат 03:33
Общество

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Газета.Ru 05:20
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Политика

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ вчера в 16:20
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист выпил в день аварии

Политика Сегодня 06:14
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

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Происшествия

На похоронах Трушкина неизвестный украл полмиллиона

На похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина молодой человек, внедрившись в траурный процесс под видом помощника Евгения Петросяна, вскрыл машину главы ритуальной службы и похитил полмиллиона рублей, заявил «Собеседнику» сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.
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Политика

МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
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Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
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Общество

Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении

Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
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Происшествия

Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне под Новосибирском

Atas.info 02:01
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Экономика

Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму

Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
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Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru вчера в 04:33
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Сергей Семак
Футбольный тренер
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России и единственный - в составе трёх команд. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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