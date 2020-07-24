Общество

78.ru78.ruЖена Семака рассказала, как проверяет своих друзей через «вбросы»

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Напомним, ранее жена Семака раскрыла секреты стройности.
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Жена Семака рассказала, как проверяет своих друзей через «вбросы»

78.ru14:01

Жена Семака: «Я так устала от лицемерия и лжи»

Sport24.ru08:50
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Общество

В Польше заявили о рекордном приросте заражений коронавирусом

Варшава, 24 июля 2020, 20:03 — REGNUM В Польше за прошедшие сутки зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом, сообщает 24 июля агентство РАР со ссылкой на польский минздрав.
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Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.
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Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

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Агент Гаича: «Мы ещё не знаем, когда Адольфо прибудет в Москву»

Матиас Фавано, агент нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гаича, прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард скоро прибудет в Россию.
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат

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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
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Политика

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
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Авто

Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года

Согласно официальному прайс-листу, который был опубликован японской компанией, среднеразмерный кроссовер Toyota Venza будет предложен в трех комплектациях: LE, XLE и Limited.
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Экономика

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 22 июля в 10:06
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Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Происшествия

В Москве охранник избил водителя скорой помощи

В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.
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Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

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США оценили идею России и Китая по запрету на оружие в космосе

Соединенные Штаты считают плохим предложение России и Китая о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе, сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
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Столкновения армян и азербайджанцев начались в Москве

1. Внимание: «Лента.ру» осуждает любые национальные конфликты во всех их проявлениях 2. В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
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Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

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Общество

Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами

Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
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Общество

Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla планирует запустить крупную страховую компанию для своих клиентов.
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Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
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Общество

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории

Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»

После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
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Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
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Сергей Семак
Футбольный тренер
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России и единственный - в составе трёх команд. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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