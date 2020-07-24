Общество
78.ruЖена Семака рассказала, как проверяет своих друзей через «вбросы»
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Общество
В Польше заявили о рекордном приросте заражений коронавирусом
Варшава, 24 июля 2020, 20:03 — REGNUM В Польше за прошедшие сутки зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом, сообщает 24 июля агентство РАР со ссылкой на польский минздрав.
REGNUM 13:03
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.
RT на русском 15:14
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Футбол
Агент Гаича: «Мы ещё не знаем, когда Адольфо прибудет в Москву»
Матиас Фавано, агент нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гаича, прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард скоро прибудет в Россию.
Soccer.ru 15:31
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Игры
Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии
ToDay News Ufa вчера в 04:41
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Авто
Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года
Согласно официальному прайс-листу, который был опубликован японской компанией, среднеразмерный кроссовер Toyota Venza будет предложен в трех комплектациях: LE, XLE и Limited.
CarsWeek.ru вчера в 14:26
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 22 июля в 10:06
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
В Москве охранник избил водителя скорой помощи
В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.
ТВ Центр 14:01
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 12:47
Политика
США оценили идею России и Китая по запрету на оружие в космосе
Соединенные Штаты считают плохим предложение России и Китая о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе, сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
Взгляд.ру 15:02
Происшествия
Столкновения армян и азербайджанцев начались в Москве
1. Внимание: «Лента.ру» осуждает любые национальные конфликты во всех их проявлениях 2. В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
Lenta.ru 04:44
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Общество
Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla
Американский производитель электромобилей Tesla планирует запустить крупную страховую компанию для своих клиентов.
РБК 13:33
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории
Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
REGNUM 03:13
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Футбол
Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Общество
Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах
Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
BFM.ru 13:22