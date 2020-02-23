Шоу-бизнес
ФАНЖена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала
Модель в одном из недавних постов призналась, что первые дни после выписки оказались самыми тяжелыми. У малышки в то время еще не наладился режим, а ее мама уже решила, что «никогда больше не будет спать». По словам Тарасовой, две недели, что прошли с родов, она постоянно плакала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Комментарии
Технологии
В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью
Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети.
Футбол
«Аякс» подписал вингера «Сан-Паулу» за 15 миллионов евро
«Аякс» заплатил за игрока 15,75 млн евро, однако сумма может увеличиться до 21,75 млн евро за счет бонусов.
Здоровье
На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Политика
Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
Теннис
Циципас защитил титул на турнире в Марселе
Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Политика
Британские паспорта поменяют цвет из-за Brexit
Власти Британии приняли решение о "возвращении" паспортов синего цвета вместо красно-бордовых, которые используются сегодня.
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Общество
В Венеции из-за вспышки коронавируса отменили карнавал
Власти Венеции приняли решение преждевременно завершить традиционный карнавал во избежание распространения смертоносного коронавируса.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея
Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Экономика
Средняя зарплата в Коми в декабре превысила 66 тысяч рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми в декабре прошлого года составила 66 тысячи 130 рублей.
Политика
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой
Сотрудники Госдепартамента США приняли решение об эвакуации с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными коронавирусом, не сообщая президенту США Дональду Трампу, что возмутило граву государства.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара в первом раунде на UFC Fight Night 168
Российский боец MMA Зубайра Тухугов одержал победу над Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168, который прошел в Окленде.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Биатлон
Старший тренер биатлонной сборной Норицын назвал свою главную ошибку
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал свою главную ошибку, допущенную при подготовке к чемпионату мира в Антхольце.
Здоровье
Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились настоящими мужскими историями
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Происшествия
В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова
20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.