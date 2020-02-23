Шоу-бизнес

ФАНФАНЖена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала

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Модель в одном из недавних постов призналась, что первые дни после выписки оказались самыми тяжелыми. У малышки в то время еще не наладился режим, а ее мама уже решила, что «никогда больше не будет спать». По словам Тарасовой, две недели, что прошли с родов, она постоянно плакала.
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После родов жена футболиста Дмитрия Тарасова рыдала две недели

КП - Ростов-на-Дону08:36

Жена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала

ФАН09:58
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:47, Ашберн

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