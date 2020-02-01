Модель в одном из недавних постов призналась, что первые дни после выписки оказались самыми тяжелыми. У малышки в то время еще не наладился режим, а ее мама уже решила, что «никогда больше не будет спать». По словам Тарасовой, две недели, что прошли с родов, она постоянно плакала.

Жена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала

Армия и оружие Сандер допустил военные действия против Китая Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Музыка Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020» На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.

Общество В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля 14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Здоровье Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Армия и оружие Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.

Политика Разведка США пока не выявила вмешательства России в выборы 2020 года В эфире телеканала Fox News он допустил, что Россия могла потерять интерес к переизбранию Трампа, так как при нем Вашингтон ввел против Москвы больше санкций, чем его предшественники.

Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

Здоровье Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.

Космос В США завершены огневые испытания метанового ракетного двигателя Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), NASA и компания Masten Space Systems Inc успешно завершили совместные огневые испытания жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), работающего на метане.