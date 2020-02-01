Шоу-бизнес

ФАНФАНЖена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала

Модель в одном из недавних постов призналась, что первые дни после выписки оказались самыми тяжелыми. У малышки в то время еще не наладился режим, а ее мама уже решила, что «никогда больше не будет спать». По словам Тарасовой, две недели, что прошли с родов, она постоянно плакала.
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Комментарии

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На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
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Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
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Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
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Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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