Шоу-бизнес
ФАНЖена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала
Модель в одном из недавних постов призналась, что первые дни после выписки оказались самыми тяжелыми. У малышки в то время еще не наладился режим, а ее мама уже решила, что «никогда больше не будет спать». По словам Тарасовой, две недели, что прошли с родов, она постоянно плакала.
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Анастасия Тарасова рассказала о самочувствии спустя 2 недели после вторых родов
Актуальные Новости20 февраля в 01:23
Анастасия Костенко делится своими эмоциями через две недели после родов
Экспресс газета20 февраля в 05:23
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Сандер допустил военные действия против Китая
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Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента в Сирии с бронемашинами США и России
В Сети появилось видео столкновения в Сирии между российскими и американскими военными бронемашинами (ниже).
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020»
На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Общество
В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля
14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Здоровье
Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо
У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Здоровье
В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза
Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Политика
Разведка США пока не выявила вмешательства России в выборы 2020 года
В эфире телеканала Fox News он допустил, что Россия могла потерять интерес к переизбранию Трампа, так как при нем Вашингтон ввел против Москвы больше санкций, чем его предшественники.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Здоровье
Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса
Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Политика
Трамп заявил о важности примирения России и Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
Космос
В США завершены огневые испытания метанового ракетного двигателя
Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), NASA и компания Masten Space Systems Inc успешно завершили совместные огневые испытания жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), работающего на метане.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением
5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Футбол
«Барселона» предложила Мартинесу контракт с зарплатой €7 млн в год
Представители каталонского клуба уже провели встречу с 22-летним аргентинцем, предложив ему пятилетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
Происшествия
Из-за укладки газопровода «Северный поток» в Ленобласти машины слетают в кювет
Машины пытаются проезжать аварийную дорогу аккуратно. Однако ночью с 22 на 23 в кювет улетел автомобиль.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).