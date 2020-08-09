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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс
» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:34
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Дождь

«Если Лукашенко останется у власти, то недолго». Интервью с Вероникой Цепкало, которая приехала в Москву

Дождь09:33
РБК

Соратница Тихановской покинула Белоруссию

РБК08:45
РИА Новости

Жена Цепкало покинула Белоруссию

РИА Новости08:27
Царьград

Кричавшая об аресте онкобольной матери на белорусском митинге покинула страну

Царьград08:14
Коммерсантъ

Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Коммерсантъ07:34
Эхо Москвы

Соратник кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула страну

Эхо Москвы07:31
Московский Комсомолец

Жена Цепкало покинула Белоруссию

Московский Комсомолец06:57
КП - Беларусь

Вероника Цепкало срочно выехала в Москву, даже не проголосовав на выборах в Беларуси

КП - Беларусь07:51

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
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В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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