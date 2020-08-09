Супруга Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве
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Жена бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало проголосовала в посольстве республики в Москве. По словам Вероники Цепкало, она надеется, что белорусские граждане готовы к переменам и они наступят.В источнике
С чего всё началось
Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс
» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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