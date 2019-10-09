Футбол
Газета.RuЖена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com". Варди готова подтвердить подруге, что не передавала таблойду какие-либо сведения.
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Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Шоу-бизнес
Сотрудники онкоцентра расплакались при выписке Анастасии Заворотнюк
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Ugpressa.ru 03:24
Армия и оружие
США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Известия 07 октября в 09:10
Армия и оружие
Курды обвинили Анкару в первых жертвах турецкой операции
Московский Комсомолец 12:02
Футбол
Месси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление
RT на русском 06:48
Футбол
Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020.
Sport.ru 06:58
Политика
Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости 11:56
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов
Национальная служба новостей 10:26
Экономика
В России создали свой AliExpress
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), МегаФон, Alibaba Group и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Россия.
Клопс 08:29
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Космос
Межзвездная комета оказалась ядовитой
Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Популярная механика 07 октября в 11:05
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась фото осенней прогулки с младшим сыном
Звездная мама все свободное время посвящает сыновьям. И пока старший мальчик занимается в школе, актриса гуляет с младшим на улице.
Летидор 07:10
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
Российская газета 08:56
Армия и оружие
«Мы не убийцы, не алкаши и не наемники». Интервью с уральским бойцом ЧВК Вагнера
Вас называют наемниками, которые воюют за деньги, говорят, что ЧВК — частная армия отмороженных головорезов с уголовным прошлым.
Екатеринбург Онлайн 01:30
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Волейбол
Сборная России по волейболу на Кубке мира проиграла сборной Польши
Мужская сборная России по волейболу в очередном матче в Японии на Кубке мира в первом сете против сборной Польши никак не могла остановить Леона, и уступала в 4 очка, но в концовке собралась, и вырвала победу – 27:25.
Казанские ведомости 05:07