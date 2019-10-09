Футбол

Газета.RuГазета.RuЖена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни

Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com". Варди готова подтвердить подруге, что не передавала таблойду какие-либо сведения.
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Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни

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