Футбол
Газета.RuЖена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com". Варди готова подтвердить подруге, что не передавала таблойду какие-либо сведения.
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Футбол
Стефано Пиоли назначен новым тренером «Милана»
Стефано Пиоли назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Милан».
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
Наука
Дети смогут улучшить свои навыки письма, обучая робота
Последние выступили в роли наставников для робота, которого они обучали письму.
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Наука
Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера
Как отметил ученый, в рамках поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубины озера не превышают 2 метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.
Шоу-бизнес
Сестры Кардашьян привезли в Армению детей
Звезда реалити-шоу "Жизнь семейства Кардашьян" приехала в Армению вместе с детьми и старшей сестрой Кортни на Всемирный конгресс по информационным технологиям - и заодно крестила своих детей в главном храме Армянской апостольской церкви.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Армия и оружие
Турецкая авиация начала бомбить курдские войска в Сирии
После чего, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военной операции против курдских повстанцев, которые ведут долгую войну с турецкими войсками в самой Турции.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Единоборства
Новым соперником Усика станет Уизерспун
Спорт
Президент России Владимир Путин посетит Нижний Новгород
Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, где примет участие в работе международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Гаджеты
Камера Nikon Z50 и три объектива будут представлены до конца недели
Источник уверен, что в ближайшие дни будет представлена беззеркальная камера Nikon Z50, предварительные технические данные которой появились на прошлой неделе.
Происшествия
Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом
В Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным.
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.