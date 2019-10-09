Футбол
ProstoProSportЖена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter. Она отметила, что ей не нужны деньги и расстроена этими обвинениями, особенно в момент беременности.
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Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу без мата
Российский ведущий, стендап-комик и резидент «Comedy Club» Гарик Мартиросян поделился с поклонниками информацией о своей новой концертной программе, которая получила соответствующее название — «Новый».
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Кино
Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
Variety сообщает, что Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Чёрное зеркало») сыграет главную роль в продолжении «Матрицы».
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения операции Турции в Сирии
Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство проведением военной операции Турции на территории Сирии.
Шоу-бизнес
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Хоккей
Ковальчук отпраздновал гол в фирменном стиле русских хоккеистов
Заброшенную шайбу российский форвард отметил в фирменном стиле русских хоккеистов, сопроводив успех фразой, которую можно прочитать по губам.
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
Армия и оружие
На Украине признались в уязвимости своей армии
В Киеве назвали ахиллесову пяту своей армии.
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
Маркетинговый всплеск, вызванный запуском 5G-смартфона Google, который станет первым для американской компании, может стать серьёзной проблемой для Apple и других производителей смартфонов, таких как Samsung и Huawei.
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Происшествия
В Луганской области националисты подрались с полицией
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России
Всемирный банк ожидает снижение темпов роста российской экономики с 1,2% до 1%. Такие данные приводятся в докладе организации об экономике стран региона Европы и Центральной Азии в октябре 2019 года, сообщает RT.
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Политика
Губернатор Петербурга встретится с Владимиром Путиным
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
Происшествия
Бывший мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу по УДО
Верховный суд Дагестана оставил без изменения решение Кировского районного суда Махачкалы, заменившего бывшему мэру Мусе Мусаеву неотбытую часть наказания штрафом 280 тыс. руб. Отбыв меньше половины назначенного ему четырехлетнего срока, господин Мусаев выйдет на свободу условно-досрочно.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Политика
Ветеран спецслужб назвал число «спящих кротов» ИГ в России
Вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малеваный заявил, что на территории России находятся около 2,5 тысячи террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в стране).
Футбол
Уткин: «Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»
Действующий глава московского ЦСКА Евгении Гинер потерял интерес к армейскому коллективу, такое мнение высказал популярный журналист Василий Уткин.