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ProstoProSportЖена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter. Она отметила, что ей не нужны деньги и расстроена этими обвинениями, особенно в момент беременности.
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