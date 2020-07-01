Поклонники Виктора Проскурина тут же откликнулись и вспомнили его замечательные работы в кино: мужчину мечты - офицера-пограничника Александра Блинова из "Выйти замуж за капитана", двоечника из школы рабочей молодежи Генку Ляпишева из «Большой перемены», предприимчивого купца Василия Вожеватова - "Жестокий романс", братьев-близнецов Шолто из телефильма «Сокровища Агры».

с чего всё началось

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. Когда случился приступ, она вызвала скорую. Артиста отвезли в больницу, подключили к ИВЛ, но усилия медиков оказались тщетны.

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