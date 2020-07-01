Шоу-бизнес
Вести.RuЖена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. Когда случился приступ, она вызвала скорую. Артиста отвезли в больницу, подключили к ИВЛ, но усилия медиков оказались тщетны.
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с чего всё началось
Поклонники Виктора Проскурина тут же откликнулись и вспомнили его замечательные работы в кино: мужчину мечты - офицера-пограничника Александра Блинова из "Выйти замуж за капитана", двоечника из школы рабочей молодежи Генку Ляпишева из «Большой перемены», предприимчивого купца Василия Вожеватова - "Жестокий романс", братьев-близнецов Шолто из телефильма «Сокровища Агры».Комсомольская правда03:50
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Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано
Комсомольская правда02:45
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
Происшествия
На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека
Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
Происшествия
В метро Петербурга на пути упала поломоечная машина
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 13:15 — REGNUM Попадание машины для мойки пола на железнодорожные пути «красной» ветки Петербургского метрополитена днем в среду нарушило штатное движение поездов от станции «Девяткино» до станции «Проспект Ветеранов».
REGNUM 06:15
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С 1 июля более 550 пенсионеров, являющиеся опекунами или попечителями, получат увеличенные пенсии.
Невские Новости вчера в 13:35
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Политика
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Футбол
Убыток ФК «Ростов» составляет 35,4 миллиона рублей
За последний год убыток ростовского футбольного клуба составил 35,4 миллиона рублей. Актуальные данные на своем портале выложил РФС.
Donday.ru 06:37
Политика
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Анита Цой истощена строгой диетой
Известная российская певица Анита Цой заразилась коронавирусом и сейчас находится на лечении в одной из московских клиник.
Территория новостей 05:17
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Общество
Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке
Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию
Президент обратится к населению страны перед завершением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
БрянскToday вчера в 05:29
Общество
В Гонконге во время протестов арестовали 30 человек
В Гонконге на фоне акций протеста против закона о национальной безопасности арестованы не менее 30 человек, сообщает сингапурское издание The Straits Times.
BFM.ru 04:59
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru вчера в 04:28
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Общество
В России с 1 июля подорожали услуги ЖКХ
С 1 июля 2020 года увеличение платы за услуги ЖКХ для разных регионов составит в среднем 4% - от 2,4% до 6,5%, пишет Российская газета .
Znak.com 01:30
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
Космос
В Московском планетарии рассказали о предстоящем параде планет
Полностью наблюдать за парадом планет, который будет длиться почти весь июль, не получится, об этом рассказала 30 июня научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
ИА Красная Весна вчера в 01:48