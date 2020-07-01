Коронавирус
Вести.RuЖена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. Когда случился приступ, она вызвала скорую. Артиста отвезли в больницу, подключили к ИВЛ, но усилия медиков оказались тщетны.
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с чего всё началось
Поклонники Виктора Проскурина тут же откликнулись и вспомнили его замечательные работы в кино: мужчину мечты - офицера-пограничника Александра Блинова из "Выйти замуж за капитана", двоечника из школы рабочей молодежи Генку Ляпишева из «Большой перемены», предприимчивого купца Василия Вожеватова - "Жестокий романс", братьев-близнецов Шолто из телефильма «Сокровища Агры».Комсомольская правда03:50
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Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано
Комсомольская правда02:45
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
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РИА Новости вчера в 05:57
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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
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Экономика
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Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
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