Политика
News.ruЖена Зеленского рассказала о своих планах
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Футбол
Игроки «Дерби» и «Кардифф Сити» вместе с болельщиками были эвакуированы со стадиона из-за подозрений на бомбу
Спорт-Экспресс 15:31
Фигурное катание
Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде
Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.
News.ru 19:33
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Хоккей
Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург».
Спорт-Экспресс 14:33
Единоборства
Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане
Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Нур вчера в 13:25
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Происшествия
Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ
Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Происшествия
Пять человек стали жертвами ливней в Испании
По меньшей мере пять человек погибли в результате ливневых дождей в нескольких регионах Испании, передаёт 13 сентября El Pais.
REGNUM 15:59
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Футбол
ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина
Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru 10:00
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Гаджеты
Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4
В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera 11 сентября в 07:33
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
Аргументы недели 14:46
Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro прошел тестирование на Geekbench
Новая модель от Apple успешно прошла тестирование на Geekbench. Только iPhone 11 Pro может похвастаться подобными результатами.
OAnews 02:30
Армия и оружие
Эсминец США без разрешения Китая вошел в воды Парасельских островов
В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.
Аргументы и Факты 11:34