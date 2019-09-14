Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.

Жена Зеленского рассказала о своих планах

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