Политика
News.ruЖена Зеленского рассказала о своих планах
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
Политика
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Хоккей
Марнер подписал контракт с «Торонто» на 65 млн долларов
Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер подписал новый контракт с клубом.
Sport24.ru вчера в 21:57
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Космос
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
Lenta.ru 10 сентября в 21:08
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
Сноуден назвал условие для возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, заявил, что готов вернуться в США, если суд над ним будет проходить при участии присяжных заседателей и им предоставят доступ к засекреченным данным.
Москва 24 вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, опроверг появившиеся в СМИ слухи о ее госпитализации.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов
В России ежегодно регистрируется почти тысяча отравлений грибами, около 30 случаев заканчивается летальным исходом.
Москва 24 вчера в 05:50
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Теннис
Медведев и Хачанов сыграют на дебютном Кубке ATP
Десятка лучших теннисистов рейтинга ATP примет участие в дебютном розыгрыше Кубка ATP, который пройдёт в январе в Австралии, сообщает AP.
Sport.ru 03:58
Происшествия
В Таиланде потерявшийся пес четыре года ждал своих хозяев и дождался
МИР 24 вчера в 05:47
Общество
Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро
РИА Новости вчера в 08:46
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала первое фото в свадебном платье
Напомним, что в одном из недавних интервью журналистка призналась, что накануне свадебной церемонии она и Константин Богомолов обвенчаются.
Kleo.ru вчера в 05:59
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Фигурное катание
Медведева упустила победу на турнире в Канаде
Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Политика
Боец украинской «Альфы» погиб в ходе секретной спецоперации
Одесский информационный ресурс "Думская" сообщил, что в ходе секретной спецоперации СБУ на территории области погиб боец СБУ из подразделения "Альфа".
Pravda.Ru 03:48
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".
ТАСС 02:19
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05