Политика
News.ruЖена Зеленского рассказала о своих планах
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Военное обозрение 12 сентября в 02:02
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Политика
Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Газета.Ru вчера в 23:37
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Хоккей
Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург».
Спорт-Экспресс вчера в 14:33
Экономика
В России с 16 сентября стартует эксперимент по маркировке велосипедов
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020-го экспериментального проекта по маркировке велосипедов.
Life.ru вчера в 04:07
Политика
Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие
Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
Live24 вчера в 01:26
Политика
Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»
Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о трех условиях, которые должны быть реализованы для проведения встречи в формате «нормандской четверки».
Капитал страны вчера в 12:58
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил сообщение от актрисы, в котором она назвала слухи о своей госпитализации бредом, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:08
Политика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Гаджеты
Western Digital представила линейку игровых накопителей WD BLACK
Megaobzor.com вчера в 07:57
Наука
Лекарство от диабета помогло восстановить мозг после инсульта
Planet Today вчера в 06:59
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна вчера в 17:54
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия
Грузовик обрушил пешеходный мост в Подмосковье
В ночь на 13 сентября грузовой автомобиль снес пешеходный мост, который расположился над трассой А-107 в Наро-Фоминске.
РЕН ТВ 12 сентября в 20:34
Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Церемония награждения престижной международной премии по архитектуре Карима Ага Хана IV пройдет 13 сентября в Казани.
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Авто
Что означает отметка GCL в водительских правах?
Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Хоккей
НХЛ. Овечкин прокомментировал дисквалификацию Кузнецова
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о дисквалификации одноклубника Евгения Кузнецова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:15
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия вчера в 20:46
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Происшествия
Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе
Известия вчера в 21:23
Единоборства
Официально: Ковалёв и Альварес проведут бой 2 ноября
Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (США).
Sport.ru вчера в 14:43
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Австралийские ученые рассказали, что порядка 35% случаев развития рака кишечника связаны с образом жизни, в том числе плохим питанием.
Известия вчера в 12:47
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16