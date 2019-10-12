Футбол

Donday.ruDonday.ruЖена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку. Катерина и ее адвокат настроены оспаривать решение.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Адвокат Кейру: чтобы затянуть процесс, Новосельцев стал говорить, мол, не уверен, что ребёнок его

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:27

20 тысяч вместо 1 млн: суд определил сумму алиментов, которые Новосельцев будет платить жене

Don24вчера в 08:47

Экс-жена бывшего игрока ФК «Ростов» Новосельцева возмутилась суммой алиментов

Rostov gazetaвчера в 10:11

Жена экс-защитника «Ростова» Новосельцева возмутилась решением суда по размеру алиментов

1rnd.ruвчера в 09:55

«Это позор!» Экс-баскетболистка Кейру возмущена алиментами в 20 000 руб от футболиста Новосельцева

Sport24.ruвчера в 12:54

Кейру — о решении суда по размеру алиментов: было давление на судью извне

Чемпионатвчера в 08:13

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Donday.ruвчера в 07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Политика

Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Политика

Путин объяснил неспособность Трампа улучшить отношения с РФ

«Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — отметил в интервью Владимир Путин.
Пятый канал 08:18
Шоу-бизнес

Нюша решила избавиться от родинки над губой

Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии

Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:22
Спорт

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

RT на русском 07:48
Политика

National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 08:55
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Происшествия

В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Общество

Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном

Японцы поделились в соцсетях сделанными перед мощным тайфуном "Хагибис" фотографиями, на которых небо окрасилось в цвета от ярко-розового до темно-пурпурного.
РИА Новости 09:33
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Технологии

Дуров предупредил инвесторов о возможном переносе запуска TON

The Bell пишет, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам о возможном переносе запуска блокчейн-платформы TON в связи с приостановкой США выпуска криптовалюты Gram.
Московский Комсомолец 07:20
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Футбол

Украина — Португалия, 14 октября, прогноз на матч квалификации Евро-2020

14 октября на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве в матче восьмого тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Украины примет национальную команду Португалии.
Чемпионат 04:15
Единоборства

Усик досрочно победил в дебютном бою в супертяжелом весе

Бой был остановлен после седьмого раунда. Угол американца отказался от продолжения поединка. Для 32-летнего Усика это 17-я победа.
Sportbox.RU 00:34
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Космос

На МКС впервые вырастили искусственное мясо

Recyclemag.ru 11 октября в 04:18
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Здоровье

Московские врачи прооперировали 52-летнюю пациентку с опухолью около 50 см в диаметре

По данным исследования, опухоль исходила из яичника и достигала своими размерами до 50 см в диаметре.
Агентство Москва 05:33
Шоу-бизнес

Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности

Телепрограмма вчера в 08:17
Киберспорт

Blitzchung поблагодарил Blizzard за смягчение наказания

Нг Blitzchung Вай Чунг прокомментировал сокращение срока блокировки за политическое высказывание на GrandMasters 2019 по Hearthstone.
CyberSport.ru 08:53
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол

Неймар получил травму в товарищеском матче

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Авто

Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения

Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Катерина Джоновна Новосельцева
Российская баскетболистка, атакующий защитник, в прошлом игрок сборной России. Сестра Виктора Кейру.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иван Евгеньевич Новосельцев
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Сочи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное