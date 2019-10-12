Футбол
Donday.ruЖена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку. Катерина и ее адвокат настроены оспаривать решение.
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Адвокат Кейру: чтобы затянуть процесс, Новосельцев стал говорить, мол, не уверен, что ребёнок его
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:27
Экс-жена бывшего игрока ФК «Ростов» Новосельцева возмутилась суммой алиментов
Rostov gazetaвчера в 10:11
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Donday.ruвчера в 07:07
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Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Политика
Путин объяснил неспособность Трампа улучшить отношения с РФ
«Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — отметил в интервью Владимир Путин.
Пятый канал 08:18
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии
Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:22
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском 07:48
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Общество
Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном
Японцы поделились в соцсетях сделанными перед мощным тайфуном "Хагибис" фотографиями, на которых небо окрасилось в цвета от ярко-розового до темно-пурпурного.
РИА Новости 09:33
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Технологии
Дуров предупредил инвесторов о возможном переносе запуска TON
The Bell пишет, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам о возможном переносе запуска блокчейн-платформы TON в связи с приостановкой США выпуска криптовалюты Gram.
Московский Комсомолец 07:20
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Футбол
Украина — Португалия, 14 октября, прогноз на матч квалификации Евро-2020
14 октября на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве в матче восьмого тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Украины примет национальную команду Португалии.
Чемпионат 04:15
Единоборства
Усик досрочно победил в дебютном бою в супертяжелом весе
Бой был остановлен после седьмого раунда. Угол американца отказался от продолжения поединка. Для 32-летнего Усика это 17-я победа.
Sportbox.RU 00:34
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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Космос
На МКС впервые вырастили искусственное мясо
Recyclemag.ru 11 октября в 04:18
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Здоровье
Московские врачи прооперировали 52-летнюю пациентку с опухолью около 50 см в диаметре
По данным исследования, опухоль исходила из яичника и достигала своими размерами до 50 см в диаметре.
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Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма вчера в 08:17
Киберспорт
Blitzchung поблагодарил Blizzard за смягчение наказания
Нг Blitzchung Вай Чунг прокомментировал сокращение срока блокировки за политическое высказывание на GrandMasters 2019 по Hearthstone.
CyberSport.ru 08:53
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42