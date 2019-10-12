Футбол
Donday.ruЖена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку. Катерина и ее адвокат настроены оспаривать решение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-жена бывшего игрока ФК «Ростов» Новосельцева возмутилась суммой алиментов
Rostov gazetaвчера в 10:11
Адвокат Кейру: чтобы затянуть процесс, Новосельцев стал говорить, мол, не уверен, что ребёнок его
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:27
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Donday.ruвчера в 07:07
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Армия и оружие
Путин потребовал освободить Сирию от иностранного военного присутствия
Президент России Владимир Путин прокомментировал проблему оккупации ряда регионов Сирии иностранными государствами.
Журналистская правда вчера в 06:07
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Технологии
Visa, Mastercard и eBay отказались от криптовалюты Facebook
Компании Visa, Mastercard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 20:05
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Музыка
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Единоборства
Боксер Александр Усик победил в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер, воспитанник симферопольской школы бокса Александр Усик выиграл у американца Чазза Уизерспуна в дебютном бою в супертяжелом весе.
РИА Новости Крым 03:40
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:18
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru 11 октября в 23:54
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном
F1news.ru 03:19
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.
WMJ.ru 09:03
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 18:40
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Новые автомобили 11 октября в 22:34
Футбол
Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром
Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра.
REGNUM 11:35
Футбол
Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
Чемпионат 08:05
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма вчера в 08:17