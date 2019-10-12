Футбол

Donday.ruDonday.ruЖена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку. Катерина и ее адвокат настроены оспаривать решение.
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«Это позор!» Экс-баскетболистка Кейру возмущена алиментами в 20 000 руб от футболиста Новосельцева

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Экс-жена бывшего игрока ФК «Ростов» Новосельцева возмутилась суммой алиментов

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Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

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Жена экс-защитника «Ростова» Новосельцева возмутилась решением суда по размеру алиментов

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