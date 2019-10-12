Футбол
Donday.ruЖена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку. Катерина и ее адвокат настроены оспаривать решение.
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Адвокат Кейру: чтобы затянуть процесс, Новосельцев стал говорить, мол, не уверен, что ребёнок его
Bookmaker-ratings.ru15:27
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Армия и оружие
Главную цель РФ в Европе при начале войны назвали в США
Метрик считает, что серьёзные уязвимости в европейской логистике выявились только после появления у России высокоточных крылатых ракет, способных достигать цели внутри континентальной Европы.
Футбол
Пуйоль: «Пике говорит то, что думает. Мне ближе стиль лидерства Месси»
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что ему ближе стиль спокойного и сдержанного лидера, каковым является нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, а не эмоциональный и прямолинейный стиль защитника клуба Жерара Пике.
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Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Шоу-бизнес
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Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
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Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре
В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Общество
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Футбол
Оздоев увеличил преимущество сборной России в матче с Шотландией
Полузащитник национальной команды России Магомед Оздоев стал автором второго гола в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.
Происшествия
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
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Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft рассказала о крупном обновлении операционной системы Windows 10.
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Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Хоккей
«Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Здоровье
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Если ОРВИ проходит в течение пяти-семи дней, то кашель может держаться еще очень долго.
Футбол
Испания упустила победу над Норвегией в матче отбора Евро-2020
Сборная Испании на последних минутах упустила победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Норвегии.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
Музыка
Финальный концерт прощального тура группы «Ленинград» посетили 67 тыс. человек
Группа Сергея Шнурова "Ленинград" завершила прощальные гастроли концертом в родном городе артиста - Петербурге.