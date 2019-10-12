Футбол
Donday.ruЖена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку. Катерина и ее адвокат настроены оспаривать решение.
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Адвокат Кейру: чтобы затянуть процесс, Новосельцев стал говорить, мол, не уверен, что ребёнок его
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:27
Экс-жена бывшего игрока ФК «Ростов» Новосельцева возмутилась суммой алиментов
Rostov gazetaвчера в 10:11
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Donday.ruвчера в 07:07
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Футбол
Зинченко — о матче с Португалией: Украина — лидер группы. Чего нам бояться?
Матч Украина — Португалия состоится в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" завтра, 14 октября, начало — в 21:45 мск.
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
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Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
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Путин надеется, что второй холодной войны не будет
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет, отметив, что РФ она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.
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Дни.ру вчера в 05:04
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В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
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Агент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
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Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
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BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях
Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
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Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
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Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
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Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Футбол
Сборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020
Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:02
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National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Армия и оружие
Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии
Вашингтон пока что ограничивается дипломатическими заявлениями и угрозами санкций - однако они будут введены лишь в случае, если турецкие военные начнут на севере Сирии "этнические чистки" или допустят удары против мирного населения, заявили в Госдепе.
Газета.Ru 05:58
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Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
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Чехия — Англия 2:1
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон пропустит матчи сборной Англии против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября) в рамках отбора Евро-2020.
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Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
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В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
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Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
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Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС
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NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
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Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
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