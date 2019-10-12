Футбол
Donday.ruЖена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку. Катерина и ее адвокат настроены оспаривать решение.
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Адвокат Кейру: чтобы затянуть процесс, Новосельцев стал говорить, мол, не уверен, что ребёнок его
Bookmaker-ratings.ru15:27
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Происшествия
Школьник умер после укола врачей в Ленинградской области
В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 14:29
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК 19:42
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Общество
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
ТАСС 19:02
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ 08:11
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 7 — 9 тысяч рублей
СП «GM-АвтоВАЗ» повысило цены на большинство комплектаций полноприводного внедорожника Chevrolet Niva на 7 – 9 тыс. рублей (на 1 – 1,1% от прежнего прайса).
Автоновости дня вчера в 01:45
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Экономика
Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании
Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».
Право.ру вчера в 01:10
Гаджеты
Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 00:00
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU 15:35
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Общество
В Канаде ввели режим ЧС из-за снегопада
Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 19:43
Армия и оружие
Турция в Сирии обстреляла спецназ США
Журналистская правда 02:54
Политика
Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре
В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Вести.Ru 17:37
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс вчера в 00:42
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Российская газета 08:14
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
МедиаПоток 10 октября в 02:18
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика
Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
RT на русском 19:05
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57