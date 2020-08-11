Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
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Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.В источнике
Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента.
С чего всё началось
"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента", - сказала Цепкало в видеообращении, выложенном на Youtube
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