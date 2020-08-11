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Интерфакс
Интерфакс

Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента.
С чего всё началось
"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента", - сказала Цепкало в видеообращении, выложенном на Youtube
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РИА Новости12:37
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Известия

Вероника Цепкало призвала страны признать Тихановскую президентом Белоруссии

Известия13:44
РБК

Цепкало призвала другие страны признать Тихановскую законным президентом

РБК14:06
Интерфакс

Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Интерфакс13:50
Газета.Ru

Жена Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Газета.Ru14:22
Коммерсантъ

Вероника Цепкало выступила с обращением к Светлане Тихановской

Коммерсантъ13:18
Говорит Москва

Жена Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом Белоруссии

Говорит Москва12:53
РИА Новости

Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом

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