Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы
Смотрите также
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
На защите неба: российским Военно-воздушным силам исполняется 108 лет
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В Казани ввели новый корпус инфекционной больницы на 232 койки
Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину
Сын впавшей в кому Валентины Легкоступовой рассказал полиции о ее муже
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
ОМОН избил в Минске еще двух журналистов
«Путин — ученик Лукашенко». Илья Яшин — о жестокости силовиков и «дворцовом перевороте» в Беларуси
В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".В источнике
Подробнее о событииПоказать все источники