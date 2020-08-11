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REGNUM
REGNUM

Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".В источнике
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Телеканал 360°

Жена Цепкало потребовала признать Тихановскую легитимным президентом

Телеканал 360°вчера в 13:11
Радио Sputnik

Жена Цепкало назвала Тихановскую «единственным легитимным» президентом

Радио Sputnikвчера в 13:07
REGNUM

Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

REGNUMвчера в 13:01
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Геймплейный ролик Atomic Heart: мемный экран смерти, музыку написал Мик Гордон

Mundfish показала геймплейный трейлер игры, в котором протагонист майор Нечаев по прозвищу П-3 сражается с мини-боссом Плющом под музыку, которую написал Мик Гордон – композитор Doom, Wolfenstein и Need for Speed.
Cyber.sports.ruвчера в 15:38

На западном побережье Камчатки добавили лимиты для промысла горбуши

Добавим, на сегодняшний день уловы горбуши на западном побережье Камчатки составили более 70 тысяч тонн, всего камчатскими предприятиями добыто более 123 тысяч тонн тихоокеанских лососей.
ИА Камчатка9 августа в 19:56
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русскомвчера в 02:06

«Путин — ученик Лукашенко». Илья Яшин — о жестокости силовиков и «дворцовом перевороте» в Беларуси

В результате столкновений с милицией десятки людей пострадали — белорусы выходят на улицы, автомобилисты пытаются мешать силовикам проехать к местам протеста, силовики избивают безоружных протестующих, прохожих и журналистов дубинками и ногами.
Дождьвчера в 16:42
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В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новостивчера в 06:38
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