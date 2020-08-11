Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы
Смотрите также
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Врачи научились прогнозировать скорую смерть пациента по глазам
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет ребенка
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В Минске продолжаются столкновения протестующих с силовиками
В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России
Плющенко опубликовал видео произвольной программы Трусовой
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
52 ребенка заразились коронавирусом в лагере в Ивановской области
ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Вероника Цепкало выступила с обращением к Светлане Тихановской
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
ВВП России во II квартале упал на 8,5%
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Xiaomi представила юбилейный флагман
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".В источнике
Подробнее о событииПоказать все источники