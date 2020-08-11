Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".