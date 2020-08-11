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REGNUM
REGNUM

Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".В источнике
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Телеканал 360°

Жена Цепкало потребовала признать Тихановскую легитимным президентом

Телеканал 360°вчера в 13:11
Радио Sputnik

Жена Цепкало назвала Тихановскую «единственным легитимным» президентом

Радио Sputnikвчера в 13:07
REGNUM

Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

REGNUMвчера в 13:01
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Банки обеспокоены проверкой ФНС счетов клиентов

По словам начальника правового управления АБР Сергея Клименко, резкая активизация налоговых органов началась после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных до 30 июня включительно.
ЦДИ ПО10 августа в 12:58
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НАСА планирует отправить робота на Марс

Еще совсем недавно с космодрома Мыс Канаверал во Флориде стартовала первая ракета компании Space-X с двумя американскими астронавтами на борту, что стало первым разом за последние 9 лет, когда с этого космодрома была запущена в космос пилотируемая миссия.
Evo-rus.comвчера в 07:22
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русскомвчера в 02:06

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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