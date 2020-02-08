Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

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