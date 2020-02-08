Общество

Российский ДиалогРоссийский ДиалогЖена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

В Сети возмущены поведением жены футболиста, спевшей гимн Украины в нижнем белье

ФАН10:09

Жена футболиста с Украины спела гимн в белье и оказалась под угрозой тюрьмы

Lenta.ru06:15

На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

REGNUM07:39

Жена украинского футболиста спела гимн, показав нижнее белье. Это сочли надругательством над государственным символом

Телеканал 360°07:15

Жене украинского футболиста грозит срок за исполнение гимна страны в нижнем белье

Говорит Москва06:27

Жена футболиста в нижнем белье надругалась над гимном Украины. Видео

Вести.Ru08:46

Исполнившей гимн Украины в нижнем белье Морозюк грозит тюремный срок до 3 лет

Sport24.ru03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

УтроNews вчера в 11:28
Общество

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
РИА Новости 10:02
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости вчера в 08:56
Футбол

«Аталанта» победила «Фиорентину» и закрепилась на 4-м месте в серии А

"Аталанта" обыграла на выезде "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу и закрепилась на четвертом месте в таблице серии А, дающем право выступить в Лиге чемпионов.
РИА Новости 11:08
Происшествия

Опубликовано видео массовой драки в Казахстане

В сети опубликовали видео с места массовой драки на юге Казахстана.
RT на русском 09:59
Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Lenta.ru 10:25
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

РБК 06:05
Футбол

«Спартак» опубликовал видео с награждения за победу в турнире в Катаре

Soccer.ru 10:21
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ вчера в 20:07
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb вчера в 13:28
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Авто

Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
CarsWeek.ru 03:08
Здоровье

Назван основной симптом жировой болезни печени

При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Соловей.Инфо 03:42
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
Армия и оружие

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Вести.Ru вчера в 08:51
Общество

Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
REGNUM 02:03
Технологии

Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Pravda.Ru вчера в 08:02
Кино

В Netflix назвали запрещенные к показу фильмы и сериалы

Piter.tv 09:35
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,16 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,16 рубля.
ТАСС 05 февраля в 02:05
Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Наука

Обнаружен промежуточный хозяин китайского коронавируса

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Футбол

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) ливерпульский "Эвертон" сразился на своем поле с лондонским "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 10:24
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Наука

«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»

Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Индикатор вчера в 09:54
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Общество

Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
iReactor вчера в 18:20
Происшествия

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Невские Новости 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Морозюк
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Ризеспор» и национальной сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное