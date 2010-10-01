Шоу-бизнес

iReactoriReactorЖена футболиста Тарасова рассказала о двухнедельных слезах после родов

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия поделилась в Сети о тяжелом эмоциональном состоянии в первые недели после выписки из роддома. Модель призналась, что в течение двух недель постоянно плакала. Об этом Анастасия сообщила в своем Instagram-аккаунте.
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Жена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала

ФАН09:58

Жена футболиста Тарасова рассказала о двухнедельных слезах после родов

iReactor14:16

После родов жена футболиста Дмитрия Тарасова рыдала две недели

КП - Ростов-на-Дону08:36
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