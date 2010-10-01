Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия поделилась в Сети о тяжелом эмоциональном состоянии в первые недели после выписки из роддома. Модель призналась, что в течение двух недель постоянно плакала. Об этом Анастасия сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Жена футболиста Тарасова рассказала о двухнедельных слезах после родов

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