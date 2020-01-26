Общество
Газета.RuЖена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Лариса Игнатьева, супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева, оправдала поведение своего мужа. Она объяснила журналистам, что скандальное видео, на котором чиновник заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, было смонтировано, передает 5-tv.ru.
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с чего всё началось
Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.Пятый канал03:39
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«В отставку не собирается»: жена Игнатьева прокомментировала скандал с пожарным
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Жена Игнатьева о нашумевшем видео с ключами: «Это ерунда. Он ничего не сделал»
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