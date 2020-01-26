Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.

с чего всё началось

Лариса Игнатьева, супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева, оправдала поведение своего мужа. Она объяснила журналистам, что скандальное видео, на котором чиновник заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, было смонтировано, передает 5-tv.ru.

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