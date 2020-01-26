Общество

Газета.RuГазета.RuЖена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Лариса Игнатьева, супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева, оправдала поведение своего мужа. Она объяснила журналистам, что скандальное видео, на котором чиновник заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, было смонтировано, передает 5-tv.ru.
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«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.
Пятый канал03:39

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«В отставку не собирается»: жена Игнатьева прокомментировала скандал с пожарным

Мой город Чебоксары10:36

Жена Игнатьева назвала ерундой инцидент с сотрудником МЧС

ТК Звезда04:13

Жена главы Чувашии назвала ерундой видео с сотрудником МЧС

РБК07:54

Заставил прыгать пожарного и призывал «мочить журналистов»: чем еще прославился глава Чувашии Игнатьев

Пятый канал08:35

Жена Игнатьева прокомментировала эпизод с пожарными

Известия06:16

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его «шутки»

РИА Новости04:44

Жена Игнатьева о нашумевшем видео с ключами: «Это ерунда. Он ничего не сделал»

PRO Город Чебоксары09:54
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Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Московский Комсомолец 04:56
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

REGNUM вчера в 17:18
Футбол

Гол Наингголана помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером»

«Интер» не смог обыграть «Кальяри» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:1.
ProstoProSport 08:27
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
РБК 07:48
Единоборства

Украинский боксёр Редкач не справился с Дэнни Гарсией

В главном бою вечера бокса в Бруклине экс-чемпион мира по нескольким версиям американец Дэнни Гарсия (37-2, 21 КО) победил по очкам украинца Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО).
News.ru 00:55
Фигурное катание

Фигуристки Трусова, Косторная и Щербакова отказались от участия в ЮЧМ

Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная не собираются участвовать в юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.
News.ru 04:37
Биатлон

Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
РИА Новости 10:20
Политика

Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
RT на русском 11:46
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 24 января в 07:44
Наука

Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей

ИжевскИнфо.РУ 23 января в 06:19
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 14:57
Происшествия

Каршеринг с трупом в багажнике нашли в Петербурге

Газета.Ru 10:19
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес

Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком

Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
7Дней.ру вчера в 03:00
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru 24 января в 20:17
Происшествия

В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
ТАСС 10:02
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Хоккей

«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:32
Культура

«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»

Режиссер, каждый новый спектакль которого — событие в культурной жизни Москвы, в интервью mos.ru рассказал о вдохновении, своих выпускниках и дальнейшем развитии «Электротеатра Станиславский».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:01
Теннис

Федерер пробился в четвертьфинал Australian Open

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Сандгрен сотворил ещё одну сенсацию на Australian Open.
ГЛАС.RU 07:58
Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
РБК 10:27
Армия и оружие

В немецкой армии выявлено 550 подозреваемых в правом экстремизме

В бундесвере растут праворадикальные настроения. Об этом сообщил глава немецкой службы военной контрразведки Кристоф Грамм.
Новостной фронт 11:58
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
RT на русском 11:57
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Здоровье

В Китае назвали симптомы нового коронавируса

Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает агентство «Синьхуа».
РБК 00:56
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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