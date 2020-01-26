Общество

РИА НовостиРИА НовостиЖена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники.
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с чего всё началось

«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.
Пятый канал03:39

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Жена главы Чувашии прокомментировала поведение «подрессировавшего» пожарных мужа

Lenta.ru06:03

«Все переделано»: жена главы Чувашии назвала монтажом видео с издевкой над офицером МЧС

Телеканал 360°05:55

«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

Пятый канал03:39

Жена главы Чувашии о скандале с МЧС: Смонтировали, чтобы подставить

РЕН ТВ05:06

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника

РИА Новости04:44

Жена Игнатьева назвала ерундой инцидент с сотрудником МЧС

ТК Звезда04:13

Жена главы Чувашии назвала «ерундой» инцидент с участием чиновника

News.ru05:16
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

ТАСС вчера в 00:55
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Общество

Глава Краснодарского края сравнил Мамаев курган с горой мусора

Инфо24 вчера в 08:55
Здоровье

В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
RT на русском 03:27
Хоккей

Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ

Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
РИА Новости 00:23
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

РИА Новости 06:02
Общество

Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового корнавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании.
РБК 06:09
Общество

Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию

Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Газета.Ru 06:03
Происшествия

В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым

В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Агентство Телеграф 03:55
Политика

Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
РИА Новости 02:37
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Происшествия

В США водитель ездил со скелетом, чтобы не платить штрафы

Житель штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным: 62-летний мужчина замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье, сообщает Би-би-си.
Life.ru 04:00
Политика

Песков объяснил решение Медведева об отставке правительства

Решение об отставке российского правительства было принято экс-премьером Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:14
Армия и оружие

На параде в Нью-Дели Индия впервые показала противоспутниковое оружие

26 января в честь Дня Республики в Нью-Дели состоялся парад, на котором была впервые продемонстрирована индийская противоспутниковая ракета ASAT (Anti Satellite).
Военное дело 04:43
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Происшествия

Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома

Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 04:59
Футбол

«Монако» может приобрести Акунью, которым интересовался «Зенит»

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 15 миллионов евро. Отметим, что в феврале 2019-го «Зенит» проявлял интерес к Акунье.
Спорт-Экспресс 05:50
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия вчера в 14:34
Гаджеты

Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor

Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
iXBT.com 24 января в 22:22
Шоу-бизнес

На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница

Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
Хорошие новости 02:48
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Футбол

Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщает, что нападающий Николай Комличенко проводит свою первую тренировку в составе московского клуба.
Soccer.ru 03:29
Здоровье

Медики назвали целебные свойства медовой тыквы

OAnews вчера в 03:04
Политика

Сатановский: Путин поставил Запад в Иерусалиме в политический тупик

Путин в своей речи предложил странам-победительницам проведение саммита.
HotGeo 05:11
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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