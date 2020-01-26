Общество
РИА НовостиЖена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника
Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.Пятый канал03:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
Глава Краснодарского края сравнил Мамаев курган с горой мусора
Здоровье
В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
Хоккей
Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ
Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Общество
Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса
Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового корнавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании.
Общество
Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию
Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Происшествия
В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым
В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Политика
Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
Здоровье
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Происшествия
В США водитель ездил со скелетом, чтобы не платить штрафы
Житель штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным: 62-летний мужчина замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье, сообщает Би-би-си.
Политика
Песков объяснил решение Медведева об отставке правительства
Решение об отставке российского правительства было принято экс-премьером Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным.
Армия и оружие
На параде в Нью-Дели Индия впервые показала противоспутниковое оружие
26 января в честь Дня Республики в Нью-Дели состоялся парад, на котором была впервые продемонстрирована индийская противоспутниковая ракета ASAT (Anti Satellite).
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Происшествия
Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Футбол
«Монако» может приобрести Акунью, которым интересовался «Зенит»
Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 15 миллионов евро. Отметим, что в феврале 2019-го «Зенит» проявлял интерес к Акунье.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Гаджеты
Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor
Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
Шоу-бизнес
На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница
Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Футбол
Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщает, что нападающий Николай Комличенко проводит свою первую тренировку в составе московского клуба.
Здоровье
Медики назвали целебные свойства медовой тыквы
Политика
Сатановский: Путин поставил Запад в Иерусалиме в политический тупик
Путин в своей речи предложил странам-победительницам проведение саммита.