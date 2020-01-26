Общество
REGNUMЖена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с её супругом
Свой комментарий по поводу видеозаписи, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев заставляет прыгать за ключом от новой пожарной машины сотрудника местного МЧС, дала 26 января его супруга Лариса.
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с чего всё началось
Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.Пятый канал03:39
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При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Старт ракеты «Союз» с космодрома в Плесецке отменен
Общество
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
Энергетика
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В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
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По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
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