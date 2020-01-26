Общество

REGNUMREGNUMЖена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с её супругом

Свой комментарий по поводу видеозаписи, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев заставляет прыгать за ключом от новой пожарной машины сотрудника местного МЧС, дала 26 января его супруга Лариса.
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с чего всё началось

«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.
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Жена Игнатьева прокомментировала эпизод с пожарными

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Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника

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«Все переделано»: жена главы Чувашии назвала монтажом видео с издевкой над офицером МЧС

Телеканал 360°05:55

Жена главы Чувашии о скандале с МЧС: Смонтировали, чтобы подставить

РЕН ТВ05:06

Жена главы Чувашии прокомментировала поведение «подрессировавшего» пожарных мужа

Lenta.ru06:03

Жена Игнатьева назвала ерундой инцидент с сотрудником МЧС

ТК Звезда04:13

«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

Пятый канал03:39
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:30
Здоровье

В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку

Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
Lenta.ru 06:29
Экономика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 06:54
Общество

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Вести.Ru вчера в 16:13
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

В рейтинг, составленный экспертами газеты "Известия", попали производители с объемом реализации менее 1 тысячи новых автомобилей по итогам 2019-го.
Новые автомобили 23 января в 00:52
Политика

Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку

По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
REGNUM 07:13
Политика

Соловьев отреагировал на требование Качиньского денег «за оккупацию Польши» от России

Ведущий отреагировал на эти слова в своем Telegram-канале. Там он согласился с предложением отправить Варшаве денег и обозначил сумму.
Политическая Экспертиза 03:11
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу.
Вести.Ru 04:10
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
ТАСС 04:21
Гаджеты

Обнаружен Android-вирус, который невозможно удалить

Специалисты компании Dr.Web обнаружили новый троян Android.Xiny, загружаемый на смартфон вместе с Android.
МонаВиста вчера в 10:00
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
РЕН ТВ вчера в 10:53
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости 06:22
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия вчера в 14:34
Общество

Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Парламентская газета 07:23
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Общество

Старт ракеты «Союз» с космодрома в Плесецке отменен

Российская газета 03:39
Общество

В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
РИА Новости 03:16
Биатлон

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
РИА Новости 07:08
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 24 января в 14:07
Происшествия

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа

Интерфакс 06:59
Армия и оружие

Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Что происходит 05:39
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известия вчера в 19:52
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Теннис

Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open

Sport24.ru 07:33
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
НТВ 04:27
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Происшествия

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Известия 07:28
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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