Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.

с чего всё началось

Свой комментарий по поводу видеозаписи, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев заставляет прыгать за ключом от новой пожарной машины сотрудника местного МЧС, дала 26 января его супруга Лариса.

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с её супругом

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