Общество

Газета.RuГазета.RuЖена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Лариса Игнатьева, супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева, оправдала поведение своего мужа. Она объяснила журналистам, что скандальное видео, на котором чиновник заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, было смонтировано, передает 5-tv.ru.
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«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.
Пятый канал03:39

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Жена главы Чувашии назвала ерундой видео с сотрудником МЧС

РБК07:54

Заставил прыгать пожарного и призывал «мочить журналистов»: чем еще прославился глава Чувашии Игнатьев

Пятый канал08:35

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его «шутки»

РИА Новости04:44

Жена главы Чувашии прокомментировала поведение «подрессировавшего» пожарных мужа

Lenta.ru06:03

Жена главы Чувашии о скандале с МЧС: Смонтировали, чтобы подставить

РЕН ТВ05:06

Жена Игнатьева прокомментировала эпизод с пожарными

Известия06:16

Жена Игнатьева назвала ерундой инцидент с сотрудником МЧС

ТК Звезда04:13
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Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

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Интерфакс 05:04
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС вчера в 12:28
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

Новые автомобили вчера в 22:42
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

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РИА Новости 02:01
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:03
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Lenta.ru 07:44
Футбол

Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер Комличенко

По данным «СЭ», окончательная сумма трансфера при переходе Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» — 3,4 миллиона евро, а не 3,5, как сообщалось ранее.
Спорт-Экспресс 08:30
Общество

Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Газета.Ru 08:22
Политика

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Политика

Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа

Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 13:48
Общество

Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Lenta.ru 08:37
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Наука

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Российская Действительность 24 января в 13:34
Киберспорт

JerAx ушел из OG и завершил карьеру

Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте.
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Культура

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

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Кино

Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»

Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
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Культура

Названы имена наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Ранее в «НьюИнформ»: Полина Гагарина не согласилась с выбором победителя на седьмом сезоне шоу «Голос».
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Общество

Бывший узник Освенцима делится воспоминаниями

Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.
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Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
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Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Гаджеты

Groq Tensor Streaming Processor — первый ускоритель ИИ с производительностью в 1 POPS

Молодая компания Groq, как сообщается, стала первой, кто предложил ускоритель ИИ с производительностью в 1 POPS (INT8).
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Происшествия

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На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
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Политика

Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году

Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани могли убить в 2007 году.
Lenta.ru 08:25
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
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Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
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Шоу-бизнес

Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы

В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
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Лера Кудрявцева показала танец подросшей дочери Игоря Макарова

Лера Кудрявцева показала поклонникам подросшую дочь Машу. Соответствующий пост супруга Игоря Макарова разместила в Instagram Stories.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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