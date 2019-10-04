Футбол

Sport.ruSport.ruЖена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга главы селекционного отдела ПФК ЦСКА Максима Дюкова оказалась в центре громкого скандала. Людмила Дюкова в инстаграме на своей страничке раскритиковала главного тренера москвичей Виктора Гончаренко.
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Жена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

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Число жертв за три дня протестов в Ираке возросло до 65. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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