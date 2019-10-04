Футбол
Sport.ruЖена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга главы селекционного отдела ПФК ЦСКА Максима Дюкова оказалась в центре громкого скандала. Людмила Дюкова в инстаграме на своей страничке раскритиковала главного тренера москвичей Виктора Гончаренко.
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Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Происшествия
На Кубани возбудили три дела после конфликта со стрельбой на заводе
Полиция возбудила три уголовных дела после конфликта со стрельбой на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе, в результате которого пострадали три человека.
RT на русском 15:21
Происшествия
Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал активы фигурантов по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе и квартиры. Об этом «РИА Новости» сообщили в фонде.
Коммерсантъ 14:25
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Футбол
ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы
Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
ТК Звезда вчера в 14:59
Политика
Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив
Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.
News.ru 12:35
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия 16:24
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Армия и оружие
США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе
Русская Планета вчера в 08:07
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался российским нападающим
Российский нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 15:25
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка из Балашихи
Суд арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в убийстве школьницы из параллельного класса.
РБК 16:23
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА Новости 09:49
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Политика
Иран подтвердил скорое освобождение российской журналистки Юзик
Посол Ирана в Москве Мехди Санаи на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым подтвердил, что российская журналистка Юлия Юзик будет скоро освобождена.
Известия 11:40
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Общество
Власти Голландии отказываются от названия «Нидерланды»
Активно использовать название "Нидерланды", пишет Adformatie, власти Голландии планируют уже в следующем году на Олимпийских играх в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Pravda.Ru 10:16
Игры
Трейлер к запуску кооперативного боевика Ghost Recon Breakpoint
3DNews 02 октября в 06:05
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Происшествия
Уволена директор школы Москвы, где ученики издевались над сверстником
Директор московской школы № 1536, в которой группа учеников окунула сверстника головой в унитаз, освобождена от должности, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
RT на русском 09:48
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
Reuters: за три дня протестов в Ираке погибли 65 человек
Число жертв за три дня протестов в Ираке возросло до 65. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
ТАСС 15:57