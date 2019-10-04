Футбол
Sport.ruЖена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга главы селекционного отдела ПФК ЦСКА Максима Дюкова оказалась в центре громкого скандала. Людмила Дюкова в инстаграме на своей страничке раскритиковала главного тренера москвичей Виктора Гончаренко.
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Оглушительный позор ЦСКА и «Краснодара», неожиданная атака на Гончаренко и туманное будущее Черчесова
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА обрушилась с критикой на Гончаренко
Газета.Ruвчера в 08:44
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА выступила с жесткой критикой в адрес Гончаренко
Sport24.ruвчера в 07:06
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Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Футбол
Косельни рассказал, почему решил покинуть «Арсенал»
Защитник «Бордо» Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал».
Чемпионат 04:47
Наука
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Находки твердо датируются 40-45 тысячами лет и относятся к улуццинской археологической культуре — одной из первых, имеющей отношение к человеку современного вида в Европе.
Naked Science вчера в 03:52
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
RuNews24.ru 04:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru вчера в 10:59
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Политика
Путин посетит крупный частный порт в Тамани
Аргументы и Факты вчера в 08:24
Футбол
Хеведес остался в восторге от московского метро
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от посещения московского метрополитена.
Матч ТВ 06:01
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Политика
Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
РЕН ТВ 05:22
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Футбол
«Штутгарт» проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени
В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени.
Чемпионат 05:00
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Происшествия
В Самарской области при пожаре погибли четыре человека
Российская газета 04:18
Армия и оружие
Видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» опубликовано в Сети
Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» провели боевые стрельбы в Хабаровском крае. Видео испытаний было опубликовано в Сети.
ФАН 05:43
Армия и оружие
В России завершается модернизация самой мощной пушки в мире
По сообщению РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу «Уралтрансмаша» (входит в «Уралвагонзавод»), в компании приступили к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных самоходных пушек «Малка».
Военное дело 03 октября в 02:11
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59