Футбол

Sport.ruSport.ruЖена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга главы селекционного отдела ПФК ЦСКА Максима Дюкова оказалась в центре громкого скандала. Людмила Дюкова в инстаграме на своей страничке раскритиковала главного тренера москвичей Виктора Гончаренко.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Жена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Sport.ruвчера в 11:29

Журналист «СЭ» Симонов: «Поток сознания жены Дюкова говорит о том, что в ЦСКА не все в восторге от Гончаренко»

Sports.ruвчера в 08:21

Оглушительный позор ЦСКА и «Краснодара», неожиданная атака на Гончаренко и туманное будущее Черчесова

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА обрушилась с критикой на Гончаренко

Газета.Ruвчера в 08:44

Жена работника ЦСКА рассказала о проблемах в команде Гончаренко

Pravda.Ruвчера в 08:23

Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

RT на русскомвчера в 09:14

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА выступила с жесткой критикой в адрес Гончаренко

Sport24.ruвчера в 07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье обнаружили тело 17-летней девушки

РБК 05:02
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Транспорт

В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты

В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Футбол

Косельни рассказал, почему решил покинуть «Арсенал»

Защитник «Бордо» Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал».
Чемпионат 04:47
Наука

Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу

Находки твердо датируются 40-45 тысячами лет и относятся к улуццинской археологической культуре — одной из первых, имеющей отношение к человеку современного вида в Европе.
Naked Science вчера в 03:52
Музыка

В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка

Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
RuNews24.ru 04:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru вчера в 10:59
Политика

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

RT на русском 03:32
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Политика

Путин посетит крупный частный порт в Тамани

Аргументы и Факты вчера в 08:24
Футбол

Хеведес остался в восторге от московского метро

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от посещения московского метрополитена.
Матч ТВ 06:01
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия

Более 70 человек погибли в ходе протестов в Ираке

Газета.Ru 04:07
Происшествия

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

РИА Новости вчера в 23:13
Политика

Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
РЕН ТВ 05:22
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Происшествия

На свадьбе на Украине отравились 72 человека

ТАСС 04:27
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Футбол

«Штутгарт» проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени

В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени.
Чемпионат 05:00
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Происшествия

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

REGNUM 04:35
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Происшествия

В Самарской области при пожаре погибли четыре человека

Российская газета 04:18
Армия и оружие

Видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» опубликовано в Сети

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» провели боевые стрельбы в Хабаровском крае. Видео испытаний было опубликовано в Сети.
ФАН 05:43
Армия и оружие

В России завершается модернизация самой мощной пушки в мире

По сообщению РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу «Уралтрансмаша» (входит в «Уралвагонзавод»), в компании приступили к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных самоходных пушек «Малка».
Военное дело 03 октября в 02:11
Происшествия

Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное