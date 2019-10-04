Футбол
Нева СпортЖена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко. По ее словам, ЦСКА выезжает за счет силы игроков.
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Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА обрушилась с критикой на Гончаренко
Газета.Ruвчера в 08:44
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Происшествия
На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку
Компания приятелей, среди которых был несовершеннолетний, избила 45-летнего мужчину, украла у него семь тысяч рублей, а затем угнала его машину.
РИА Новости 08:46
Экономика
Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов
Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
Газета.Ru 08:52
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости вчера в 07:38
Происшествия
Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 100
Число погибших в результате народных протестов, начавшихся 1 октября в Ираке, возросло до 100.
Газета.Ru 06:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
Невские Новости 05:28
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист»
Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Автомобилист" со счетом 4:1.
Спорт-Экспресс 10:23
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Происшествия
В Петербурге из Фонтанки достали упавший автокран
Сегодня, 5 октября в центре Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП - в Фонтанку упал автокран.
Российская газета 08:59
Авто
Появились данные о новой Kia Optima
Седан KIA Optima следующего поколения получит новый мощный турбомотор и две восьмиступенчатые трансмиссии – «робот» и «автомат».
Автоновости дня вчера в 05:18
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда вчера в 19:44
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика
Демократы Конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы палаты представителей Конгресса США запросили у Белого дома документы, связанные с телефонными переговорами лидеров США и Украины в связи с расследованием импичмента, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.
Life.ru вчера в 21:40
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Кино
В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»
В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
МИР 24 вчера в 11:01
Кино
Звезда сериала «Солдаты» снимется в кинокомиксе «Майор Гром»
Зрители знают Алексея Маклакова по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».
REGNUM 07:33
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Общество
Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне
Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Общество
На Сахалине пьяный чиновник устроил разборки с охраной ночного клуба
В Южно-Сахалинске чиновник из МКУ "Управление жилищной политики", будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в баре, после чего его выгнали охранники.
Агентство Телеграф 10:12
Политика
Медведев провел встречу с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 03 октября в 17:30
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15