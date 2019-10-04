Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко. По ее словам, ЦСКА выезжает за счет силы игроков.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Происшествия Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Гаджеты Microsoft анонсировала планшет Surface Pro X Сразу после анонса Surface Pro 7 Microsoft представила производительный гибридный планшет Surface Pro X. Устройство получило мощнейший процессор Qualcomm, передает сайт gagadget.com.

Политика Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.

Политика Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.

Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Шоу-бизнес Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке Сын известного артиста театра и кино Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обнаружил на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей припаркованный автомобиль спецсвязи.