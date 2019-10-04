Футбол
Нева СпортЖена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко. По ее словам, ЦСКА выезжает за счет силы игроков.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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Медведева выиграла Shanghai Trophy
Политика
Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
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Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности
Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Гаджеты
Microsoft анонсировала планшет Surface Pro X
Сразу после анонса Surface Pro 7 Microsoft представила производительный гибридный планшет Surface Pro X. Устройство получило мощнейший процессор Qualcomm, передает сайт gagadget.com.
Космос
В Китае разрабатывают космический корабль для полетов на Луну
В Китае начали разработку космического корабля нового поколения, предназначенного для пилотируемых полетов на Луну, сообщает интернет-портал Space.com.
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
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В России вынесут первое наказание за курение на балконе
Здоровье
Девочку в «маске Бэтмана» прооперируют уже в этом месяце
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Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Политика
Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
Экономика
В Минздраве анонсировали переход на новую систему оплаты труда врачей
В России готовят переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей.
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
Шоу-бизнес
Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке
Сын известного артиста театра и кино Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обнаружил на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей припаркованный автомобиль спецсвязи.
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов
Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов.