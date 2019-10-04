Футбол
Нева СпортЖена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко. По ее словам, ЦСКА выезжает за счет силы игроков.
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Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА выступила с жесткой критикой в адрес Гончаренко
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