Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко. По ее словам, ЦСКА выезжает за счет силы игроков.

Политика Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.

Происшествия Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя в Оймяконском районе.

Армия и оружие Опубликованы кадры боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами, которые прошли в ходе учений под Хабаровском.

Авто В России стартовали продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Политика Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Происшествия В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Спорт Акименко и Иванюк выиграли медали на ЧМ в Дохе Российский прыгун в высоту Михаил Акименко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

Хоккей Главный тренер «Вашингтона» остался доволен игрой голкипера Самсонова Главный тренер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден дал свой комментарий относительно дебютного в НХЛ матча российского голкипера команды Ильи Самсонова с клубом «Нью-Йорк Айлендерс».

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.

Армия и оружие Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Волейбол Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.

Кино Глава Якутии пригласил в гости автора «Игры престолов» Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на своей странице в "Твиттере" пригласил в гости автора книг "Игра престолов" Джорджа Мартина.

Политика Власти Венгрии начали массово забирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии начали забирать ранее выданные паспорта у граждан Украины, которые проживают в Закарпатье.