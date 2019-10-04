Футбол
Нева СпортЖена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко. По ее словам, ЦСКА выезжает за счет силы игроков.
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Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА обрушилась с критикой на Гончаренко
Газета.Ruвчера в 08:44
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РИА Новости 09:10
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МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
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Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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В Донецке прогремели мощные взрывы
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Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
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Футбол
Вратарь принес победу «Краснодару-3» благодаря голу на 94-й минуте
РИА Новости вчера в 13:42
Волейбол
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