Врио губернатора Хабаровского края, экс-депутат из Самарской области Михаил Дегтярев рассказал об итогах поездки по районам края. Как сообщил 26 июля руководитель региона в своейм телеграм-канале, несмотря на позднее время ему удалось пообщаться с журналистами и простыми людьми.

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