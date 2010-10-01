Политика
КТВ-ЛучЖена на стенку лезет: Дегтярев рассказал про супругу и отрезвил хама
Врио губернатора Хабаровского края, экс-депутат из Самарской области Михаил Дегтярев рассказал об итогах поездки по районам края. Как сообщил 26 июля руководитель региона в своейм телеграм-канале, несмотря на позднее время ему удалось пообщаться с журналистами и простыми людьми.
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Армия и оружие
В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города
В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота, а также отдали дань памяти кораблям и соединениям, которые защищали город в годы Великой Отечественной войны.
Российская газета 07:07
Здоровье
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
РИА Новости 14:00
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Авто
Компания Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
По информации источника, цены объявлены для рынка США. Кроссовер будет представлен в трех комплектациях.
Лезги газет 07:03
Общество
ПФР оказал соцподдержку около 1,2 млн граждан предпенсионного возраста
Различные меры социальной поддержки и льготы были предоставлены 1,2 млн граждан предпенсионного возраста.
iReactor 23 июля в 19:21
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал девушке предложение
Валерия, как известно, одобряет выбор, который сделал ее сын, а также заступается за девушку в Сети.
ГлобалМСК.ру 07:10
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Футбол
Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом»
Газета.Ru 14:50
Кино
Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке
Студия Marvel намерена разработать сценарий нового фильма о Халке. Об этом 26 июля пишет портал Deadline.
ИА Красная Весна 04:30
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Политика
Трампа обвинили в использовании имени Рейгана
Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
Lenta.ru 15:11
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con.
Вечерняя Москва 13:06
Футбол
Варди стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ в 33 года
Metaratings 13:42
Интернет
Telegram запустил функцию видеозвонков
ToDay News Ufa 08:15
Происшествия
Жара привела к детонации боеприпасов на военной базе в Ираке
В Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.
RT на русском 15:10
Здоровье
Ученые в США выяснили, как влияет коронавирус на больных диабетом
Вашингтон, 26 июля 2020, 20:24 — REGNUM Ученые университета в Сан-Франциско установили факт тяжелого протекания диабета в случае, если больной заразился коронавирусом.
REGNUM 13:24
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Армия и оружие
В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
В США есть инструменты для борьбы с коронавирусом – CBS
Вашингтон, 26 июля 2020, 22:14 — REGNUM Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что в распоряжении правительства есть все средства для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 15:14
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков рассказал о своем отношении к алкоголю
Российский певец Владимир Пресняков-младший рассказал о том, что прекрасно относится к алкоголю и может выпить его перед выступлением.
Известия 00:51
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Футбол
В Пермском крае намерены возродить футбольный клуб «Амкар» за два года
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что администрация региона собирается возродить футбольный клуб «Амкар».
Нева Спорт вчера в 16:28
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews 06:12