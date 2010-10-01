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КТВ-ЛучКТВ-ЛучЖена на стенку лезет: Дегтярев рассказал про супругу и отрезвил хама

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Врио губернатора Хабаровского края, экс-депутат из Самарской области Михаил Дегтярев рассказал об итогах поездки по районам края. Как сообщил 26 июля руководитель региона в своейм телеграм-канале, несмотря на позднее время ему удалось пообщаться с журналистами и простыми людьми.
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Жена на стенку лезет: Дегтярев рассказал про супругу и отрезвил хама

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Дегтярев рассказал о хамах в толпе митингующих: «Одного пришлось отрезвить»

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