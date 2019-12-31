Общество
РИА НовостиЖена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Жена хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала МК.ru прощальное письмо мужа, боровшегося с раком желудка. По ее словам, то, что болезнь не победить, стало понятно два месяца назад.
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Жена смертельно больного онколога Андрея Павленко опубликовала обращение в соцсети
Петербургский дневник04:26
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Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала
Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Общество
ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Футбол
«Милан» провел официальную презентацию Златана Ибрагимовича
Шведский форвард Златан Ибрагимович был представлен в качестве игрока «Милана». 38-летний швед подписал с клубом контракт до июня 2020 года.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье
Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в торговом центре в подмосковном селе Юдино 13 декабря прошлого года.
Политика
В «Слуге народа» заговорили о «плавном повышении» пенсионного возраста
О планируемом плавном повышении в будущем пенсионного возраста заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (относится к фракции «Слуга народа» — ред.) в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 2 января.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Армия и оружие
Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани
Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
AFP: в мэрии французского города произошла стрельба
Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.
Политика
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Кино
В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»
С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Экономика
Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Армия и оружие
США перешли «красную черту» с убийством Сулеймани
В Ираке в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
Гаджеты
Новинка Huawei внезапно получила сервисы Google
Все уже привыкли, что новые смартфоны Huawei будут выходить без сервисов Google, однако они есть у Huawei Y6s.
Космос
Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю
Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).