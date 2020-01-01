Известный хирург-онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко написал прощальное письмо, в котором заявил, что его борьба с раком окончена. По словам медика, рак у него развился сильно буквально в последние два месяца.

Энергетика Белоруссия остановила экспорт нефти Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».

Политика Захарова прокомментировала действия США в Багдаде Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".

Происшествия В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.

Теннис Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.

Спорт Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA» Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.