Общество
Газета.RuБольной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Известный хирург-онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко написал прощальное письмо, в котором заявил, что его борьба с раком окончена. По словам медика, рак у него развился сильно буквально в последние два месяца.
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Жена смертельно больного онколога Андрея Павленко опубликовала обращение в соцсети
Петербургский дневник04:26
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