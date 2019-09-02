Культура

Вести.RuВести.RuЖена опровергла госпитализацию Розенбаума

Жена певца Александра Розенбаума опровергла сообщения СМИ о его экстренной госпитализации и тяжелом состоянии. "Все в порядке, нет, он не в больнице", — заявила "Интерфаксу" Елена Савшинская.
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Продюсер Розенбаума рассказала о перенесенной певцом операции

РИА Новости09:22

Продюсер Розенбаума объяснила госпитализацию артиста

РБК07:54

Продюсер рассказала о состоянии Розенбаума после операции

Газета.Ru07:55

Александр Розенбаум перенес плановую операцию

ТАСС07:30

Александру Розенбауму провели операцию

Московский Комсомолец07:53

Онкология? Первые подробности о состоянии Розенбаума

Дни.ру07:52

Жена Александра Розенбаума опровергла его госпитализацию

Интерфакс07:35
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Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения

Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.
Ведомости 09:01
Происшествия

ОМОН провел для российских школьников показательное задержание

Lenta.ru 08:31
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия

В Петербурге гражданку США привлекли за ввоз наркотика «по патенту»

В Петербурге зарегистрировали уголовное дело в отношении гражданки США за ввоз 19 граммов наркотического вещества каннабис.
REGNUM 10:04
Общество

Суд отказался лишить родительских прав супругов Проказовых

ТАСС 09:08
Экономика

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика

Порошенко нашел новую работу в Раде

Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Политика

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Авто

Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon

Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Футбол

Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Вести.Ru 08:52
Кино

Сбербанк и Mastercard запустят проект по созданию короткометражных фильмов

Сбербанк совместно с Mastercard запустил в России молодежную платформу #этомоекино, на основе которой будут сняты три интерактивных короткометражных фильма.
REGNUM 06:10
Политика

Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»

В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны.
Телеканал 360° вчера в 01:59
Футбол

Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина

Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 09:15
Наука

В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Здоровье

Десант детских врачей провел прием детей в Пущино

Специалисты проводят осмотр тех детей, у которых ранее на приеме были обнаружены различные патологии, назначают лечение и при необходимости направляют на более углубленное обследование или госпитализацию.
Министерство здравоохранения МО 07:26
Политика

Мэр Златоуста уходит в отставку по требованию челябинского губернатора

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Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество

Россияне оценили качество работы учителей в школах

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
РБК 06:18
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

РИА Новости 04:31
Политика

К России перешло председательство в Совбезе ООН

Россия с 1 сентября стала председателем в Совете безопасности ООН.
Южный Федеральный вчера в 01:03
Политика

Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
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Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander

Японские СМИ назвали дату дебюта обновленных Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
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В Сети показали обновленный Nissan Patrol

В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
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Александр Розенбаум
Певец
Советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации. Народный артист Российской Федерации.
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