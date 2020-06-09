Происшествия

Neva.TodayNeva.TodayЖена погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на мировую

Ирина Захарова, жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя заявила, что никакая мировая ей не нужна. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
Читать в источнике
Комментировать324

Подробнее о событии

Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую с актером

ТАССвчера в 16:24

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

РИА Новостивчера в 14:37

Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым не собирается идти на мировую с актером

Комсомольская правдавчера в 15:15

Вдова Сергея Захарова отказалась от мировой с Ефремовым

Московский Комсомолецвчера в 15:10

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Газета.Ruвчера в 14:42

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Lenta.ruвчера в 14:40

Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером

РБКвчера в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
5,6K
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
15
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
518
Шоу-бизнес

Валерия ответила подписчице на хамский, по её мнению, комментарий

Комментарий женщины очень разозлил певицу и она решила ответить, назвав высказывание - хамством.
Paparazzi.ru вчера в 02:37
23
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
195
Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru вчера в 16:51
11
Общество

Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России

Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ вчера в 18:57
79
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
24
Происшествия

Телеведущий Соловьев назвал Ефремова убийцей

Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался об актере Михаиле Ефремове после ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 01:15
Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
436
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
819
Общество

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
747
Происшествия

Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 06:43
144
Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
41
Происшествия

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Сегодня в Следственном комитете сообщили, что была проведена судебно-психологическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа.
НГС24 00:56
Общество

Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК вчера в 17:20
72
Футбол

«Лион» настаивает на возобновлении чемпионата Франции

"Лион" настаивает на том, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) все еще может возобновить чемпионат страны сезона-2019/20, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости вчера в 15:13
Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
16
Происшествия

Структура «Ростеха» начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкоропорацию "Ростех") начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", выпущенные Уральским приборостроительным заводом, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 01:24
7
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
9
Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
217
Энергетика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
990
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек

Областная газета 08 июня в 03:38
993
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
23
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 04:40
42
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
551
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,7K
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
5
Здоровье

В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом

Позже в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что для людей с высоким показателем IgG решение о двухнедельной самоизоляции является добровольным.
Коммерсантъ вчера в 18:32
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное