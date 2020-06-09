Ирина Захарова, жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя заявила, что никакая мировая ей не нужна. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на мировую

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