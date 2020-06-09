Происшествия
Neva.TodayЖена погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на мировую
Ирина Захарова, жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя заявила, что никакая мировая ей не нужна. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
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Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым не собирается идти на мировую с актером
Комсомольская правдавчера в 15:15
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Валерия ответила подписчице на хамский, по её мнению, комментарий
Комментарий женщины очень разозлил певицу и она решила ответить, назвав высказывание - хамством.
Paparazzi.ru вчера в 02:37
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru вчера в 16:51
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
Телеведущий Соловьев назвал Ефремова убийцей
Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался об актере Михаиле Ефремове после ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 01:15
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Общество
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском вчера в 16:29
Происшествия
Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 06:43
Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Сегодня в Следственном комитете сообщили, что была проведена судебно-психологическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа.
НГС24 00:56
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК вчера в 17:20
Футбол
«Лион» настаивает на возобновлении чемпионата Франции
"Лион" настаивает на том, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) все еще может возобновить чемпионат страны сезона-2019/20, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости вчера в 15:13
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
Происшествия
Структура «Ростеха» начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкоропорацию "Ростех") начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", выпущенные Уральским приборостроительным заводом, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 01:24
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек
Областная газета 08 июня в 03:38
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 04:40
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Здоровье
В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом
Позже в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что для людей с высоким показателем IgG решение о двухнедельной самоизоляции является добровольным.
Коммерсантъ вчера в 18:32