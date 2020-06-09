Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА "Новости".

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

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