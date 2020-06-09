Происшествия
Газета.RuЖена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА "Новости".
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Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым не собирается идти на мировую с актером
Комсомольская правдавчера в 15:15
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Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
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Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
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Общество
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АиФ Омск вчера в 04:01
Технологии
Взлом Nintendo затронул 300 тысяч пользователей
В результате хакерской атаки на японскую компанию Nintendo, специализирующейся на создании игровых приставок и видеоигр, были взломаны учетные записи по меньшей мере 300 тысяч пользователей.
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Заключенные СИЗО в Ульяновской области устроили акцию протеста
В Ульяновской области заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны работников изолятора, сообщает во вторник, 9 июня, пресс-служба регионального УФСИН.
Известия вчера в 15:36
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«Роскосмос» опроверг использование российских деталей на Crew Dragon
Пресс-служба "Роскосмоса" официально опровергла применение российских комплектующих в американском корабле Crew Dragon.
Ruposters.ru вчера в 09:05
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
Футбол
Роналду может уйти из «Ювентуса»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
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Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
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«Трактор» заключил контракт с защитником «Баффало» Пилутом
REGNUM вчера в 12:13
Общество
За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей
Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края вырос на 43 млрд руб. за 2019 год, сообщает правительство региона.
RT на русском вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Валерия ответила подписчице на хамский, по её мнению, комментарий
Комментарий женщины очень разозлил певицу и она решила ответить, назвав высказывание - хамством.
Paparazzi.ru вчера в 02:37
Экономика
Омская область готовится к созданию особой экономической зоны «Авангард»
Глава Омской области Александр Бурков вместе с мэром Омска Оксаной Фадиной и экономическим блоком правительства осмотрел площадки особой экономической зоны "Авангард" и обсудил флагманские проекты с якорными резидентами, которые принимали непосредственное участие в формировании заявки.
РИА Новости вчера в 23:56
Футбол
«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии
Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время вчера в 14:23
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
Футбол
Аленичев раскритиковал трансферы Крала и Тила в «Спартак»
Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал прошлогоднюю трансферную политику красно-белых.
Газета.Ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Актёр Андрей Мерзликин приехал отдыхать на Алтай
Известный российский актёр Андрей Мерзликин вместе с супругой приехал отдыхать на Алтай.
Сиб.фм вчера в 00:04
Общество
Генсек ООН предупредил о глобальной нехватке продуктов из-за пандемии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить граждан продуктами, так как мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации 9 июня.
Известия вчера в 21:00
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41