Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19. О положительном результате теста сообщил пресс-секретарь главы кабинета министров Кэмерон Ахмад. Теперь Софи Грегуар-Трюдо, у которой незначительные симптомы заболевания, будет находиться в изоляции.

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