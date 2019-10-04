Футбол
Pravda.RuЖена работника ЦСКА рассказала о проблемах в команде Гончаренко
Людмила, жена главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова рассказала о кризисе в команде. В Instagram девушка не стеснялась в выражениях и обвинила в провале команды в Лиге Европы главного тренера Виктора Гончаренко.
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Футбол
Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Советский спорт 02 октября в 10:05
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек
На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
REGNUM 04:22
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет день рождения
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия
Защита замгендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест
Защита заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова обжаловала его арест по делу о хищении 250 млн рублей.
RT на русском 06:51
Авто
BMW выпустил «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M
Публичная премьера новых BMW X5 M и X6 M состоится в конце года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Тарантас Ньюс 01 октября в 23:23
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявления о том, что советский лидер Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:10
Недвижимость
Минвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей.
Деловое.ТВ вчера в 04:33
Происшествия
Фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице-гадалке 2 млн рублей
Фигуристка Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, в течение двух недель получала от мошенницы-гадалки оккультные онлайн-консультации.
News.ru вчера в 05:07
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Здоровье
Число заболевших из-за вейпинга в США выросло до 1080 человек
Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).
Коммерсантъ 06:45
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Телеканал 360° вчера в 04:21
Наука
В России нашли первый в мире алмаз-матрешку
На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.
РБК 08:23
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Гаджеты
Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Игромания.ру 06:46
Общество
В Северную столицу прилетел Арнольд Шварценеггер
В четверг, 3 октября, в Санкт-Петербург прилетел знаменитый американский актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 14:19
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19