Футбол

Pravda.RuPravda.RuЖена работника ЦСКА рассказала о проблемах в команде Гончаренко

Людмила, жена главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова рассказала о кризисе в команде. В Instagram девушка не стеснялась в выражениях и обвинила в провале команды в Лиге Европы главного тренера Виктора Гончаренко.
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Жена работника ЦСКА рассказала о проблемах в команде Гончаренко

Pravda.Ru08:23

Журналист «СЭ» Симонов: «Поток сознания жены Дюкова говорит о том, что в ЦСКА не все в восторге от Гончаренко»

Sports.ru08:21

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА выступила с жесткой критикой в адрес Гончаренко

Sport24.ru07:06
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Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
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Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
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Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек

На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
REGNUM 04:22
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

BFM.ru 02:45
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Песков рассказал, как Путин проведет день рождения

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия

Защита замгендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест

Защита заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова обжаловала его арест по делу о хищении 250 млн рублей.
RT на русском 06:51
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BMW выпустил «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M

Публичная премьера новых BMW X5 M и X6 M состоится в конце года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Тарантас Ньюс 01 октября в 23:23
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявления о том, что советский лидер Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну, сообщает РИА Новости.
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Недвижимость

Минвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%

Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей.
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Фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице-гадалке 2 млн рублей

Фигуристка Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, в течение двух недель получала от мошенницы-гадалки оккультные онлайн-консультации.
News.ru вчера в 05:07
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Зеленский встретился с Лукашенко

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Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).
Коммерсантъ 06:45
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
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Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Общество

Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст

Телеканал 360° вчера в 04:21
Наука

В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.
РБК 08:23
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
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Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений

Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
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Общество

В Северную столицу прилетел Арнольд Шварценеггер

В четверг, 3 октября, в Санкт-Петербург прилетел знаменитый американский актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 14:19
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Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Политика

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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