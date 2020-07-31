Происшествия
RT на русскомЖена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
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Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Игры
Авторы Halo Infinite ответили на критику графики игры
Представители 343 Industries признали, что к релизу игры нужно повысить уровень графики. Релиз Halo Infinite запланирован на 2020 год.
CyberSport.ru 01:46
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Гаджеты
Корпус Antec DF600 Flux с хорошей вентиляцией способен вместить большие видеокарты
Компания Antec расширила ассортимент компьютерных корпусов, представив модель DF600 Flux для игровой настольной системы на основе материнской платы ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.
3DNews 05:34
Армия и оружие
Йеменские хуситы освободили шестерых бахаистов
Сана, 30 июля 2020, 23:55 — REGNUM Йеменские хуситы освободили ранее арестованных шестерых участников секты бахаи, 30 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:55
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
Футбол
ЦСКА близок к возвращению Бекао
Газета.Ru 04:56
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Религия
Медведев поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Московский Комсомолец 05:15
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Общество
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.
РИА Новости 05:00
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура вчера в 07:48
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Владимир Путин поручил правительству вместе с рабочей группой по Конституции проработать поправки, не вошедшие в Основной закон.
РИА Новости 06:30
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Футбол
Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года
Город+ вчера в 03:37
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
Шоу-бизнес
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой
Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
OAnews 02:32
Гаджеты
Apple перенесла сроки выхода нового iPhone
Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
ТК Звезда 06:01
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04