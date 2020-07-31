Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

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