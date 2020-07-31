Происшествия

RT на русскомRT на русскомЖена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
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Следователи задержали жену погибшего рэпера Энди Картрайта

МР7.ру08:14

Сожительнице рэпера Картрайта не предъявлено обвинений — следователь

ИА Красная Веснавчера в 09:46

Рэпер Картрайт имел проблемы с сердцем и алкоголем. Его жену допрашивают как подозреваемую в убийстве

Фонтанка.Ру07:42

Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

78.ru06:33

Следствие попросит суд Петербурга арестовать сожительницу рэпера Картрайта

ТАСС07:19

Жена рэпера из Versus Battle Энди Картрайта задержана как подозреваемая

КП - Санкт-Петербург07:04

Жену рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

Телеканал Санкт-Петербург06:42
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Единоборства

Стали известны гонорары Исмаилова и А. Емельяненко за бой на ACA 107

24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107.
Sport24.ru 08:13
Футбол

Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»

СитиТрафик 07:58
Общество

«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата

С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
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Игры

Свежий трейлер Bright Memory: Infinite утёк раньше времени

Свежий трейлер слэшер-шутера Bright Memory: Infinite появился в сети за несколько часов до официальной премьеры.
Игромания.ру вчера в 11:50
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Происшествия

В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Российская газета 07:18
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Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK 29 июля в 10:29
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Общество

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Lenta.ru 04:38
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Спорт

World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

RT на русском 03:25
2
Общество

ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края

АН Между строк вчера в 07:35
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Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
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Экономика

Прибыль Amazon выросла из-за роста продаж на фоне COVID-19

Доход в текущем квартале будет варьироваться от 87 до 93 млрд долларов при операционной прибыли от 2 до 5 млрд долларов, говорится в сообщении компании.
Русская Планета вчера в 18:09
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
204
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
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Политика

Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
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Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
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Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Общество

Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей

В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
Evo-rus.com 07:33
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Экономика

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
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Футбол

Бенедикт Хеведес объявил о завершении игровой карьеры

Экс-футболист московского «Локо» и немецкой сборной Бенедикт Хеведес решил завершить игровую карьеру.
ProstoProSport 07:52
Экономика

Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold

Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн.
Коммерсантъ 06:24
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