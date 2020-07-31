Происшествия
RT на русскомЖена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
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Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых
В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Политика
Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России
Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Единоборства
Стали известны гонорары Исмаилова и А. Емельяненко за бой на ACA 107
24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107.
Sport24.ru 08:13
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»
СитиТрафик 07:58
Общество
«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
Игры
Свежий трейлер Bright Memory: Infinite утёк раньше времени
Свежий трейлер слэшер-шутера Bright Memory: Infinite появился в сети за несколько часов до официальной премьеры.
Игромания.ру вчера в 11:50
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Российская газета 07:18
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK 29 июля в 10:29
Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском 03:25
Общество
ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края
АН Между строк вчера в 07:35
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Экономика
Прибыль Amazon выросла из-за роста продаж на фоне COVID-19
Доход в текущем квартале будет варьироваться от 87 до 93 млрд долларов при операционной прибыли от 2 до 5 млрд долларов, говорится в сообщении компании.
Русская Планета вчера в 18:09
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Политика
Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Общество
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
Evo-rus.com 07:33
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Футбол
Бенедикт Хеведес объявил о завершении игровой карьеры
Экс-футболист московского «Локо» и немецкой сборной Бенедикт Хеведес решил завершить игровую карьеру.
ProstoProSport 07:52
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн.
Коммерсантъ 06:24