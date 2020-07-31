Происшествия
RT на русскомЖена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
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Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Общество
Скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался 31 июля в возрасте 59 лет в Москве.
Российская газета 10:00
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости 09:31
Экономика
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Политика
Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Армия и оружие
ДНР сделала экстренное заявление о потерях Киева в результате провокации ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне конфликта в Донбассе в результате собственной провокации.
Аргументы недели 01:52
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Общество
В регионе закрыли два детских лагеря из-за коронавируса
В Светлогорске на карантин закрыт детский лагерь имени Валентины Терешковой из-за выявленного у сотрудника коронавируса.
РБК Калининград 09:11
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа
В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:00
Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
Известия 05:32
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 29 июля в 07:49
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста вчера в 03:18
Происшествия
Умар Джабраилов заявил в полицию о потере ружья
Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов обратился в полицию с заявлением о потере гладкоствольного ружья марки Franchi, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 09:28
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Общество
Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов
Газета.Ru 09:24
Общество
«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 09:28
Политика
Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 09:18
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32