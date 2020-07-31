Происшествия

RT на русскомRT на русскомЖена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
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Следователи задержали жену погибшего рэпера Энди Картрайта

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Жена рэпера из Versus Battle Энди Картрайта задержана как подозреваемая

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Рэпер Картрайт имел проблемы с сердцем и алкоголем. Его жену допрашивают как подозреваемую в убийстве

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Жену рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

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Сожительнице рэпера Картрайта не предъявлено обвинений — следователь

ИА Красная Веснавчера в 09:46
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Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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Скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался 31 июля в возрасте 59 лет в Москве.
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Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
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МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской

РБК 09:34
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

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Экономика

Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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Дегтярев ответил на расследование Навального

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Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
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Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
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Армия и оружие

ДНР сделала экстренное заявление о потерях Киева в результате провокации ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне конфликта в Донбассе в результате собственной провокации.
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Новая книга Виктора Пелевина выйдет 27 августа

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Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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В Светлогорске на карантин закрыт детский лагерь имени Валентины Терешковой из-за выявленного у сотрудника коронавируса.
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Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
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«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа

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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
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Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
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В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
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Происшествия

Умар Джабраилов заявил в полицию о потере ружья

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов обратился в полицию с заявлением о потере гладкоствольного ружья марки Franchi, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
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Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов

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С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ

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Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
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