Футбол
RT на русскомЖена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
Ирина Морозюк, жена украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, приняла участие в челлендже, который запустил шведский форвард американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Морозюк выложила видео трюка в своём Instagram.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
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Полпред Президента в УрФО раскритиковал качество сотовой связи в Югре
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Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
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В Стамбуле произошло землетрясение
По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.
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Вести.Ru 25 сентября в 15:52
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Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
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В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
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Наука
Обнаружены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
Машины и Механизмы вчера в 09:58
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Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
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РИА Новости 07:04
Футбол
Пьяный судья отработал футбольный матч в Чехии
В Сети появилось видео, на котором линейный арбитр на молодежном чемпионате Чехии отработал матч в состоянии алкогольного опьянения.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
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Газета.Ru вчера в 04:27
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Bloomberg сообщил о возможном делистинге КНР с фондовых бирж США
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США.
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В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58