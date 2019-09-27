Футбол

RT на русскомRT на русскомЖена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

Ирина Морозюк, жена украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, приняла участие в челлендже, который запустил шведский форвард американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Морозюк выложила видео трюка в своём Instagram.
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Жена украинского футболиста приняла челлендж Ибрагимовича, Хабиб — нет

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Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

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Жена украинского футболиста Морозюка приняла участие в челлендже Ибрагимовича (видео)

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