Футбол
Газета.RuЖена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба
Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды. В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" она рассказала, что предложение возглавить футбольный клуб ей поступило в Instagram от неизвестного человека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жена футболиста Морозюка стала первой в истории Украины женщиной-президентом клуба
Матч ТВ29 октября в 03:06
Жена украинского футболиста стала президентом клуба. Вы очень удивитесь, увидев ее
Спорт-Экспрессвчера в 06:50
Жена футболиста Морозюка стала первой в истории Украины женщиной-президентом клуба
Sportbox.RU29 октября в 03:06
Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины
РИА Новости29 октября в 02:02
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»
Российская газета 29 октября в 04:50
Шоу-бизнес
Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак
Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
News.ru вчера в 09:11
Спорт
Южносахалинцев зовут на ночной забег
Ночной забег, посвященный Дню народного единства, состоится в Южно-Сахалинске 3 ноября. Его участниками станут около 500 человек.
Сахалин.Инфо 28 октября в 20:59
Происшествия
В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек
На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Вести.Ru 18:38
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета 17:38
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 18:32
Футбол
Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»
В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс 17:15
Авто
Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку
Спорткар Porsche 911 нового поколения впервые стал доступен с механической коробкой передач.
AutoNews 07:36
Общество
Филолог из ВШЭ назвал русский язык клоачным и убогим
Преподаватель Высшей Школы Экономики, филолог Гасан Гусейнов заявил, что русский язык – убогий.
Аргументы недели 29 октября в 11:39
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Ридус 29 октября в 17:35
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском вчера в 09:38
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Происшествия
Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
АСТВ 18:48
Здоровье
Назван самый опасный смертельный возраст для мужчин и женщин
Новости Рязани 08:21
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец 05:22
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Космос
Иран планирует создавать уникальный спутник для исследований
Иран намерен создать уникальный исследовательский спутник для дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 метра.
REGNUM 02:32
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Российская газета 08:48
Происшествия
Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья
Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Фигурное катание
Загитова превзошла соперниц на тренировке этапа Гран-при во Франции
РИА Новости 13:10
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
В пояснительной записке к проекту приказа Минспорта сказано, что он соответствует договору о ЕАЭС и положениям иных международных договоров РФ и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».
ProstoProSport 10:20
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания 12:49
Армия и оружие
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
Анкара и Москва ведут переговоры по вопросу передачи России 18 задержанных военнослужащих сирийской армии.
Комсомольская правда 09:39
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40