Футбол

Газета.RuГазета.RuЖена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба

Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды. В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" она рассказала, что предложение возглавить футбольный клуб ей поступило в Instagram от неизвестного человека.
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