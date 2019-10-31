Футбол
Газета.RuЖена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба
Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды. В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" она рассказала, что предложение возглавить футбольный клуб ей поступило в Instagram от неизвестного человека.
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Жена футболиста Морозюка стала первой в истории Украины женщиной-президентом клуба
Sportbox.RU29 октября в 03:06
Жена футболиста Морозюка стала первой в истории Украины женщиной-президентом клуба
Матч ТВ29 октября в 03:06
Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины
РИА Новости29 октября в 02:02
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