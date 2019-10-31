Футбол

Газета.RuГазета.RuЖена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба

Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды. В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" она рассказала, что предложение возглавить футбольный клуб ей поступило в Instagram от неизвестного человека.
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Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба

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Украинский футболист, полузащитник клуба «Ризеспор» и национальной сборной Украины.
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